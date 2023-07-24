Мбаппе готов пойти на радикальный шаг, лишь бы насолить ПСЖ

Футболист принесет в жертву весь будущий сезон, и даже чемпионат Европы-2024 не изменит его настрой.

Килиан Мбаппе готов пропустить весь сезон и следующим летом покинуть ПСЖ в качестве свободного агента после того, как клуб выставил его на продажу, сообщает Sky Sports.

Мбаппе не был включен в состав для предсезонного тура клуба в Японию и Южную Корею. Парижане ясно дали понять, что им нужны только те игроки, которые привержены делу, хотят быть в клубе и что ни один игрок не может быть важнее клуба.

Однако реакция Мбаппе на это решение не заставила себя ждать. По информации источника, 24-летний форвард готов просидеть на скамейке запасных и не играть за ПСЖ весь следующий сезон.

То, что он капитан сборной Франции, и предстоящий чемпионат Европы следующим летом, не меняет его настрой.

Читай также: Профсоюз футболистов Франции угрожает ПСЖ судебным разбирательством из-за "нападок" на Мбаппе

Считается, что таким образом игрок хочет не только подставить клуб, но и также разоблачить его блеф и посмотреть, кто сдастся первым.

Несмотря на жесткую позицию, в конечном итоге ПСЖ придется платить футболисту зарплату и бонусы до тех пор, пока он не уйдет бесплатно.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!