ПСЖ активирует опцию выкупа Дембеле до конца июля
Французскому клубу нужен техничный игрок.
Вингер Барселоны Усман, вероятно, продолжит карьеру в ПСЖ. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.
Между сторонами уже ведутся активные переговоры. Французский клуб намерен в ближайшее время активировать отступные в контракте французского футболиста.
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Напомним, до 31 июля клаусула составляет 50 миллионов евро, а с 1 августа сумма возрастет до 100 млн.
В минувшем сезоне на счету 26-летнего игрока пять голов и семь ассистов в 25 матчах Ла Лиги.
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