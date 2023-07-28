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ПСЖ активирует опцию выкупа Дембеле до конца июля

Французскому клубу нужен техничный игрок.
Сегодня, 18:20
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Вингер Барселоны Усман, вероятно, продолжит карьеру в ПСЖ. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

Между сторонами уже ведутся активные переговоры. Французский клуб намерен в ближайшее время активировать отступные в контракте французского футболиста.

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Напомним, до 31 июля клаусула составляет 50 миллионов евро, а с 1 августа сумма возрастет до 100 млн.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего игрока пять голов и семь ассистов в 25 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Усман Дембеле

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