Талант Барселоны перейдет в португальский гранд за небольшую сумму
Нико станет футболистом Порту.
Талантливый полузащитник Барселоны Нико Гонсалес сменит клубную прописку.
Как сообщает Фабрицио Романо, испанец на полноценной основе переберется в Порту. Сумма трансфера составит 8 млн евро.
У "сине-гранатовых" будет опция обратного выкупа и 40% от последующей продажи, если они не захотят возвращать игрока в клуб.
Гонсалес подпишет с "драконами" контракт на четыре года. Финансовые детали контракта остаются неизвестными.
Напомним, ранее сообщалось, что Барселона представила гостевую форму на сезон-2023/24.
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