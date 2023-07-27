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Талант Барселоны перейдет в португальский гранд за небольшую сумму

Нико станет футболистом Порту.
Сегодня, 11:09
Нико Гонсалес / Getty Images
Нико Гонсалес / Getty Images

Талантливый полузащитник Барселоны Нико Гонсалес сменит клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, испанец на полноценной основе переберется в Порту. Сумма трансфера составит 8 млн евро.

У "сине-гранатовых" будет опция обратного выкупа и 40% от последующей продажи, если они не захотят возвращать игрока в клуб.

Гонсалес подпишет с "драконами" контракт на четыре года. Финансовые детали контракта остаются неизвестными.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона представила гостевую форму на сезон-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона порту нико гонсалес

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