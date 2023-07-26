Барселона представила гостевую форму на следующий сезон

Испанская Барселона презентовала новую форму на сезон-2023/24.

"Сине-гранатовые" показили экипировку, в которой преимущественно будет играть на выезде.

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Забавно, что новую форму оригинально представил президент клуба Жоан Лапорта.

Отметим, что преимущественным цветом на форме является белый. Шорты покрыты синим цветом, а гетры - сине-гранатовые.

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