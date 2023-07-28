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Реал отправил своего таланта в аренду новичку Ла Лиги

Рафа Марин будет выступать за Депортиво Алавес.
Сегодня, 12:59
Рафа Марин
Рафа Марин

Мадридский Реал отправил своего молодого центрбэка набираться опыта в стан новичка Ла Лиги.

Как сообщает пресс-служба клуба, следующий сезон Рафа Марин проведет в Депортиво Алавес. Испанца взяли в аренду без права выкупа.

Отметим, что 20-летний Марин выступал лишь за молодежку испанского клуба, но еще не играл во взрослой команде.

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Также в Алавес на днях был продан молодой полузащитник Антонио Бланко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Ла Лига

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