Реал отправил своего таланта в аренду новичку Ла Лиги

Рафа Марин будет выступать за Депортиво Алавес.

Мадридский Реал отправил своего молодого центрбэка набираться опыта в стан новичка Ла Лиги.

Как сообщает пресс-служба клуба, следующий сезон Рафа Марин проведет в Депортиво Алавес. Испанца взяли в аренду без права выкупа.

Отметим, что 20-летний Марин выступал лишь за молодежку испанского клуба, но еще не играл во взрослой команде.

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Также в Алавес на днях был продан молодой полузащитник Антонио Бланко.

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