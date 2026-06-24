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Автоспорт

Кадиллак привезет большое обновление в Австрию

Команда продолжает догонять остальной пелотон.
Сегодня, 18:20       Автор: Андрей Безуглый
Кадиллак / Getty Images
Кадиллак / Getty Images

Руководитель Кадиллак Грэм Лоудон заявил, что команда готовит крупное обновление.

Оно будет доступно уже на Гран-при Австрии, который состоится в этот уикэнд.

По словам Лоудона, обновление является частью стратегии команды по сокращению отрыва от середины пелотона.

Сейчас гонки идут одна за другой с невероятной скоростью, и на данном этапе сезона одна из ключевых трудностей – управление логистическими задачами при повышении нашей конкурентоспособности.

Тем не мене мы довольны тем, что сможем привезти еще один крупный пакет обновлений в этот уик-энд. Новые понтоны и новое днище – это результат серьезной работы, и мы надеемся, что это позволит нам продолжить следовать своему пути и постепенно сократить отставание от середины пелотона.

Мы осознаем трудности, с которыми предстоит столкнуться в Австрии, но мы постоянно учимся. И я уверен, что в этот уик-энд мы сможем добиться дальнейшего прогресса

Ранее также сообщалось, что свое обновление в Австрию привезет Ред Булл.

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