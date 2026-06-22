Ред Булл привезет в Австрию крупнейшее обновление года

Ред Булл готовится привезти в Австрию масштабное обновление, пишет Эрик ван Харен.

По информации журналиста, команда наконец полностью решила ключевую проблему своего болида - перевес.

Напомним, что на старте сезона машина "быков" весила значительно больше допустимого минимума. С новым обновлением масса достигнет разрешенного минимума - 768 кг.

Кроме того, команда исправила и другие недочеты. Утверждается, что Ред Булл провел огромную работу над ошибками ради того, чтобы сохранить Макса Ферстаппена.

Напомним, что команда даже подумывает выкупить у своей звезды пункт о досрочном расторжении.

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