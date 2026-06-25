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Марокко разгромило Гаити, а Бразилия уверенно обыграла Шотландию

Обзор матча группы С.
Сегодня, 07:42       Автор: Валентина Чорноштан
Марокко - Гаити / Getty Images
Марокко - Гаити / Getty Images

Сборная Марокко в результативном матче обыграла Гаити, тем самым обеспечив себе место в плей‑офф.

Гаитяне дважды по ходу первого тайма выходили вперёд благодаря голам Ленни Жозефа и Вильсона Исидора, однако марокканцы ещё до перерыва восстановили равновесие усилиями Ашрафа Хакими и Исмаэля Сайбари.

Добавим, что Гаити были близки к своему первому очку на чемпионатах мира, однако пропустили решающие мячи во втором тайме и в компенсированное время.

Победу марокканцам принесли удачные замены: вышедший на замену во втором тайме Софиан Рахими вывел свою команду вперёд, а уже в компенсированное время Гессим Яссин установил окончательный счёт 4:2.

Статистика матча Марокко — Гаити 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Марокко — Гаити 4:2

Голы: Хакими 39, Сайбари 45+1, Рахими 78, Яссин 89 — Буну 10, (автогол), Исидор 43

Ожидаемые голы (xG): 3.76 — 0.67
Владение мячом: 69% — 31%
Удары: 22 — 9
Удары в створ: 11 — 2
Угловые: 9 — 1
Фолы: 10 — 18

Марокко: Буну — Хакими, Хальхаль, Риад, Салах‑Эддин — Эль‑Айнауи, Амрабат — Диас, Сайбари, Эль‑Ханнус — Эль‑Кааби.

Гаити: Пласид — Дюверн, Аде, Делькруа, Экспериенс — Касимир, Жан‑Жак, Бельгард, Провиденс — Исидор, Жозеф.

Предупреждения: Назон, Пласид, Касимир.

Сборная Бразилии уверенно обыграла Шотландию в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира.

Бразильцы быстро захватили инициативу и открыли счёт уже на 7‑й минуте. Шотландцы ошиблись во время прессинга бразильцев, тем самым Винисиус Жуниор воспользовался ошибкой номинальных хозяев и вывел свою команду вперёд.

Перед самым перерывом звезда Реала оформил дубль, удвоив преимущество пентакампеонов. После перерыва шотландцы попытались вернуться в игру, но надёжные действия Алиссона и защиты бразильцев не позволили им сократить отставание.

Несмотря на комфортное преимущество в два мяча, на 60‑й минуте Кунья поставил точку в матче, реализовав очередную атаку бразильцев. Следовательно, сборная Бразилии благодаря лучшей разнице мячей опередила Марокко в борьбе за первое место в группе C.

Статистика матча Шотландия — Бразилия 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Шотландия — Бразилия 0:3

Голы: Винисиус Жуниор 7, 45+3, Кунья 60

Ожидаемые голы (xG): 1.05 — 4.34
Владение мячом: 46% — 54%
Удары: 14 — 21
Удары в створ: 5 — 9
Угловые: 7 — 6
Фолы: 10 — 11

Шотландия: Ганн Э. — Паттерсон Н., Гендри Дж., Маккенна С., Робертсон Э. — Фергюсон Л., Маклин К., Геннон‑Доук Б., Мактоминей С., Макгинн Дж. — Шенкленд Л.

Бразилия: Алиссон — Данило, Маркиньос, Габриэл, Дуглас Сантос — Бруно, Каземиро, Лукас Пакета — Райан, Кунья М., Винисиус Жуниор.

Предупреждения: Данило, Фабиньо, Кристи.

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