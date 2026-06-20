Вингер Бразилии рискует пропустить оставшиеся матчи сборной

Вингер Барселоны и сборной Бразилии Рафинья в игре против Гаити получил повреждение задней поверхности бедра.

Напомним, что игрок после полученного повреждения отправился на скамейку запасных до перерыва, так как почувствовал боль в мышце правого бедра.

Как сообщает Globo Esporte, 20 июня он пройдёт дополнительное обследование, после которого станут известны сроки его восстановления.

Добавим, что для 29-летнего Рафиньи это уже четвёртая травма задней поверхности бедра за последний год.

К слову, Анчелотти обнадёжил фанатов Бразилии возвращением Неймара.

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