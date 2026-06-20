Раскрылись детали пакета обновлений Астон Мартин

Астон Мартин планирует представить масштабный пакет обновлений, поделился инсайдом бывший руководитель команды Отмар Сафнауэр в подкасте.

Он заявил, что, по информации от его бывших коллег, внутри команды не ожидают, что обновления сразу позволят делать разницу на трассе и приблизиться к лидерам.

Однако он раскрыл, какие изменения всё же ждут болид. Он отметил, что затронут сразу несколько ключевых элементов машины, что должно заметно отличать новую спецификацию от нынешней.

Также, по словам Сафнауэра, команда отказалась от регулярных небольших обновлений по ходу сезона и сосредоточила ресурсы на масштабной модернизации машины.

Тем временем Феррари также планирует очередное обновление и проверит его на Гран-при Австрии.

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