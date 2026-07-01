Астон Мартин предпринял попытку пригласить экс-босса Ред Булл

Астон Мартин вновь проявляет интерес к бывшему руководителю Ред Булл.

По информации источника Daily Mail, боссы британской команды связались с Кристианом Хорнером, который вернулся из отпуска.

Отмечается, что команда уже пыталась пригласить специалиста несколько месяцев назад, но тогда переговоры не увенчались успехом.

К слову, в случае назначения Хорнер может снова поработать с Эдрианом Ньюи, который сейчас работает в структуре Астон Мартин.

Ранее пилот Феррари Льюис Хэмилтон поделился мнением о Гран-при Австрии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!