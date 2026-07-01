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Автоспорт

Астон Мартин предпринял попытку пригласить экс-босса Ред Булл

Возобновили переговоры с Хорнером.
Сегодня, 14:53       Автор: Валентина Чорноштан
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Астон Мартин вновь проявляет интерес к бывшему руководителю Ред Булл.

По информации источника Daily Mail, боссы британской команды связались с Кристианом Хорнером, который вернулся из отпуска.

Отмечается, что команда уже пыталась пригласить специалиста несколько месяцев назад, но тогда переговоры не увенчались успехом.

К слову, в случае назначения Хорнер может снова поработать с Эдрианом Ньюи, который сейчас работает в структуре Астон Мартин.

Ранее пилот Феррари Льюис Хэмилтон поделился мнением о Гран-при Австрии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Мартин

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