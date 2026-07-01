Monte потеряла весь состав после Мейджора

Luminosity объявила о возвращении в CS с бывшим составом украинской команды.

Канадская организация Luminosity Gaming официально вернулась в Counter‑Strike, представив обновлённый состав.

Костяк команды сформирован из бывших игроков состава Monte, а именно Ауримаса "Bymas" Пипираса, Оскара "AZUWU" Белла, Орельена "afro" Драпье и Алекса "Rainwaker" Петрова.

Также Luminosity усилилась бразильцем Лукасом "lux" Менегини, который станет капитаном команды в предстоящих соревнованиях.

Добавим, что Джек "Gizmy" фон Шпрекельсен также покинул Monte, однако куда именно он перейдёт, пока неизвестно.

К слову, Украина заняла первое место в первом же матче гранд‑финала PUBG Nations Cup 2026.

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