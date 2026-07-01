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Футбол

Реал отказал Моуринью в трансфере аргентинца

"Хотелка" Моуринью провалилась.
Сегодня, 12:00       Автор: Валентина Чорноштан
Логотип Реал Мадрида / Getty Images
Логотип Реал Мадрида / Getty Images

Жозе Моуринью запросил у руководства Реала подписать Энцо Фернандеса, однако на этот раз получил отказ.

Португальский наставник считал аргентинца приоритетным вариантом для усиления центра поля.

Однако в клубе заявили, что вероятность сделки крайне невысока из‑за цены на хавбека, пишет The Athletic.

Добавим, что Челси оценивает Фернандеса примерно в 120 миллионов фунтов.

Тем временем Тоттенхэм покупает вундеркинда из Португалии за рекордные для себя 85 млн фунтов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Реал Мадрид Жозе Моуринью энцо фернандес

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