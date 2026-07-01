Кабайел готов защищать пояс WBC против британца

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Агит Кабайел сообщил, что готов провести бой с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

Также немец заявил, что с большим уважением относится к Фьюри и не имеет к нему никаких претензий, однако не станет отказываться от такого вызова.

Я очень уважаю Тайсона. Если он действительно хочет выйти со мной на ринг, то почему бы и нет? Это спорт, это соревнование. Он для меня как старший брат. Если он скажет: "Агит, я хочу этот пояс", я отвечу: "Без проблем, брат, давай организуем бой".

Напомним, что после того как Александр Усик освободил все свои чемпионские пояса, сделав их вакантными, пояс WBC завоевал немецкий боксёр Агит Кабайел, который как раз должен был провести бой против украинца.

Ранее IBF санкционировала бой за освобождённый Усиком титул.

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