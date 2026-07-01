Лейкерс готовы выписать максимальный контракт центровому Детройта

Лейкерс проявляют серьёзный интерес к центровому Джейлену Дюрену.

По данным The Athletic, первая встреча сторон уже состоялась, и источник подчёркивает, что всё пока проходит успешно.

Отмечается, что команда из Лос-Анджелеса готова предложить ему контракт максимального уровня.

К слову, Дюрен находится в статусе ограниченно свободного агента. При этом Детройт готов повторять любые предложения и не рассматривает вариант "сайн-энд-трейда".

Также Лейкерс присматриваются к форварду Бруклина.

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