Порзингис продлил контракт, но его будущее в команде неопределённо

Центровой доступен для обмена после подписания контракта.

Центровой Кристапс Порзингис договорился с Уорриорз о новом двухлетнем соглашении, но, как передаёт источник, в этой сделке есть загвоздка.

Добавим, что двухлетний контракт рассчитан на 40 млн долларов и включает опцию игрока на второй сезон.

Также отмечается, что гарантированная часть соглашения составляет лишь по 3 миллиона долларов за каждый год.

Следовательно, сделка оформлена как продление контракта, но Порзингис уже сейчас может быть включён в возможный обмен.

К слову, Лейкерс готовы выписать максимальный контракт центровому Детройта.

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