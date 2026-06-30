Следующий бой Фьюри официально анонсирован
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) получил соперника для своего ближайшего боя.
37-летний британский боксер встретится в ринге с 46-летним бывшим претендентом на титул Мариушем Вахом (39-13, 20 КО) из Польши.
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Поединок состоится 24 июля, а местом его проведения станет Max Muay Thai Stadium в Паттайе, Таиланд.
Фьюри предыдущий раз выходил в ринг в апреле этого года, одолев единогласным решением судей Арсланбека Махмудова.
Вах свой последний поединок провел в марте, уступив единогласным решением украинцу Виктору Выхристу.
Для Фьюри этот бой должен стать промежуточным перед встречей в ринге с Энтони Джошуа, которую планируют на конец этого года.
Ранее Турки Аль аш-Шейх отреагировал на спекуляции по поводу места проведения боя Фьюри и Джошуа.
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