Следующий бой Фьюри официально анонсирован

Британский экс-чемпион встретится в ринге с 46-летним поляком.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) получил соперника для своего ближайшего боя.

37-летний британский боксер встретится в ринге с 46-летним бывшим претендентом на титул Мариушем Вахом (39-13, 20 КО) из Польши.

Читай также: "Между ними нет разницы": Отец Фьюри сделал прогноз на бой с Джошуа

Поединок состоится 24 июля, а местом его проведения станет Max Muay Thai Stadium в Паттайе, Таиланд.

Фьюри предыдущий раз выходил в ринг в апреле этого года, одолев единогласным решением судей Арсланбека Махмудова.

Вах свой последний поединок провел в марте, уступив единогласным решением украинцу Виктору Выхристу.

Для Фьюри этот бой должен стать промежуточным перед встречей в ринге с Энтони Джошуа, которую планируют на конец этого года.

Ранее Турки Аль аш-Шейх отреагировал на спекуляции по поводу места проведения боя Фьюри и Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!