ЧМ-2026: Анонс дня — Англия vs ДР Конго, Бельгия vs Сенегал, США vs Босния и Герцеговина

1/16 финала Чемпионата мира в самом разгаре.

Сегодня состоятся два противостояния Европы против Африки, а также матч хозяев турнира против дебютантов плей-офф.

Англия — ДР Конго

1 июля | 19:00 | Мерседес-Бенц Стэдиум, Атланта, США

В рамках 1/16 финала один из фаворитов турнира встретится с командой, которая пробилась в плей-офф лишь в самый последний момент.

"Три льва" провели достаточно ровный групповой этап. Трудности у них возникли лишь в игре против Ганы, но спишем это на "проклятие" местного шамана.

С Хорватией и Панамой команда Томаса Тухеля сыграла весьма уверенно и оставила после себя ощущение, что ей ещё есть куда прибавлять.

Единственная проблема: немецкий специалист не предусмотрел, что Рис Джеймс, у которого за карьеру было около 20 повреждений, может получить ещё одно уже по ходу турнира, поэтому как минимум в этом матче на позиции правого защитника снова сыграет номинальный центральный защитник Джарелл Куанса.

Источник: Getty Images

ДР Конго после неожиданной ничьей с Португалией минимально уступила Колумбии, хотя позволяла сопернику слишком многое в том матче.

Поединок против Узбекистана также оказался непростым для африканцев, однако они сумели отыграться и благодаря этому с 4 очками вышли в следующий раунд.

Интересный факт: Лидер ДР Конго Йоан Висса забил 75% голов своей команды на этом мундиале (3 из 4).

На сайте betking на победу Англии можно поставить с коэффициентом 1.27, тогда как триумф ДР Конго оценивается коэффициентом 14.00. Коэффициент на ничью — 5.50.

Бельгия — Сенегал

1 июля | 23:00 | Мидоулендс Стэдиум, Ист-Ратерфорд, США

Команда Руди Гарсии уверенно обыграла Новую Зеландию в третьем туре, однако в целом её выступление на групповом этапе чемпионата мира оставило довольно непереконливое впечатление.

"Красные дьяволы", которым ещё до турнира прогнозировали лёгкое первое место в группе, не сумели справиться ни с Египтом, ни с Ираном, сыграв оба матча вничью.

При этом группа Сенегала была значительно сильнее, хотя даже с учётом этого назвать их выступление действительно убедительным также довольно сложно.

Команда Папа Тьява великолепно провела первый тайм стартового матча против Франции, однако после перерыва была совершенно не похожа сама на себя. Во втором матче сенегальцы практически на равных играли с Норвегией, однако "викинги" оказались немного сильнее.

К счастью, на этом турнире можно выйти в плей-офф и с третьего места, чем Сенегал и воспользовался, разгромив Ирак в третьем туре.

Учитывая проблемы Бельгии с номинально более слабыми соперниками и весьма равную игру Сенегала против номинально более сильных оппонентов, сложно сказать, кто действительно является фаворитом этого противостояния.

Интересный факт: Сборные проведут первый матч между собой в истории.

Эксперты betking считают фаворитом Бельгию: на её победу можно поставить с коэффициентом 2.20, тогда как на триумф Сенегала — 3.60. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3.25.

США — Босния и Герцеговина

2 июля | 03:00 | Эстадио Банорте, Мехико, Мексика

Кажется, сама судьба способствовала появлению этого матча на нынешнем турнире после того, как Босния вышла на чемпионат мира, а песня местной группы Dubioza Kolektiv — U.S.A — стала хитом футбольных Reels, Shorts и TikTok.

Незадолго до начала турнира группа перепела свою композицию, сделав её более футбольной.

Теперь перейдём непосредственно к футболу. США прекрасно проявили себя на групповом этапе: разгромили Парагвай, который уже успел переквалифицироваться в статус "сенсационной" сборной, а также победили Австралию. В матче против Турции подопечные Почеттино уступили, однако тогда играл резервный состав. И сам наставник "звёздно-полосатых" не слишком переживал из-за этого поражения.

При поддержке домашних трибун американцы должны считаться фаворитами этого поединка.

Босния и Герцеговина завоевала свою первую в истории путёвку в плей-офф чемпионата мира лишь благодаря обновлённому регламенту. Подопечные Сергея Барбареза заняли третье место в своей группе, сыграв вничью с Канадой, крупно уступив Швейцарии и победив Катар.

Интересный факт: Клип на обновлённую версию песни группы Dubioza Kolektiv набрал 4,9 млн просмотров, что больше, чем население Боснии и Герцеговины — 3,19 млн человек.

В линии betking можно поставить на победу США с коэффициентом 1.40, тогда как вероятность успеха Боснии и Герцеговины представлена коэффициентом 8.00, а на ничью в основное время можно поставить с коэффициентом 5.00.

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