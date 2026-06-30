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Калинина не смогла преодолеть первый круг Уимблдона

Украинская теннисистка проиграла в первом раунде.
Сегодня, 17:45       Автор: Игорь Мищук
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Во вторник, 30 июня, украинка Ангелина Калинина (WTA №66) неудачно провела свой стартовый матч одиночного разряда на Уимблдоне.

Украинская теннисистка в первом круге встречалась с бывшей россиянкой Камиллой Рахимовой (WTA №70), представляющей Узбекистан, и уступила в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 5:7.

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Матч продолжался 2 часа 47 минут. Украинка за игру трижды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.

Это была третья очная встреча теннисисток, а украинка потерпела первое поражение.

Уимблдон
Одиночный разряд
Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Камилла Рахимова (Узбекистан) 6:4, 4:6, 5:7

Калинина продолжит выступление на турнире в парном разряде вместе с Даяной Ястремской.

Напомним, накануне Ястремская вышла во второй круг Уимблдона в одиночном разряде.

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