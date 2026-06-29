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Ястремская преодолела первый раунд Уимблдона

Украинка в непростом трехсетовом матче одолела японскую соперницу.
Вчера, 22:58       Автор: Игорь Мищук
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

В понедельник, 29 июня, украинка Даяна Ястремская (№67 WTA) успешно стартовала на Уимблдоне, преодолев первый раунд.

В матче первого круга украинская теннисистка в трех сетах одержала победу над японкой Аой Ито (№228 WTA) со счетом 7:6(1), 4:6, 7:5.

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Матч продолжался 2 часа 21 минуту. Украинка трижды подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала семь из 21 брейк-пойнта.

Это была первая очная встреча теннисисток.

Уимблдон
Одиночный разряд
Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Аой Ито (Япония) 7:6(1), 4:6, 7:5

Во втором круге Уимблдона Ястремская сыграет против испанки Джессики Боусас Манейро.

Ранее сообщалось, что Украина не будет представлена в мужской части Уимблдона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон Даяна Ястремская

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