Ястремская преодолела первый раунд Уимблдона
В понедельник, 29 июня, украинка Даяна Ястремская (№67 WTA) успешно стартовала на Уимблдоне, преодолев первый раунд.
В матче первого круга украинская теннисистка в трех сетах одержала победу над японкой Аой Ито (№228 WTA) со счетом 7:6(1), 4:6, 7:5.
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Матч продолжался 2 часа 21 минуту. Украинка трижды подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала семь из 21 брейк-пойнта.
Это была первая очная встреча теннисисток.
Уимблдон
Одиночный разряд
Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Аой Ито (Япония) 7:6(1), 4:6, 7:5
Во втором круге Уимблдона Ястремская сыграет против испанки Джессики Боусас Манейро.
Ранее сообщалось, что Украина не будет представлена в мужской части Уимблдона.
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