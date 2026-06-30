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ISU допустила росиян и белорусов до соревнований

Пока только в нейтральном статусе.
Сегодня, 13:50       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске к соревнований росиян и белорусов.

Напомним, что запрет действовал с начала полномасштабного вторжения.

Однако уже в прошлом сезоне ISU допустила некоторое количество спортсменов в нейтральном статусе к валификациям Олимпийских игр.

В сезоне-2026/27 будут допущены уже все спортсмены, но так же в нейтральном статусе. Однако его еще нужно будет доказать.

Таким образом росияне и белорусы смогут принять участие в чемпионатах Европы и мира, но не смогут участвовать в Гран-при, так как квоты на него уже распределены.

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