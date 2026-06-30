Интер покинули сразу три защитника

Интер объявил об уходе сразу троих игроков.

Свободными агентами клуб покинули Франческо Ачерби, Маттео Дармиан и Стефан де Врей.

Напомним, что Ачерби выступал за миланский клуб с 2022 году и дважды становился чемпионом Италии.

Де Врей был в клубе с 2018 года, а Дармин - с 2021-го, но они трижды выигрывали Скудетто.

Ранее также сообщалось, что Лацио следит за защитником Реала.

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