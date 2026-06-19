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"Между ними нет разницы": Отец Фьюри сделал прогноз на бой с Джошуа

Джон Фьюри ответил, представляет ли Эй Джей угрозу для его сына.
Сегодня, 13:59       Автор: Игорь Мищук
Джон и Тайсон Фьюри / Getty Images
Джон и Тайсон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о поединке против еще одного экс-обладателя поясов в дивизионе Энтони Джошуа.

По его мнению, Эй Джей является опасным соперником и никакой недооценки со стороны его сына не будет, а шансы в бою будут равными.

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"В этом бою шансы 50 на 50. Между ними практически нет разницы. Когда вы видите такого парня, как Энтони Джошуа, с такой мощью, то не можете сбрасывать его со счетов. Посмотрите, что он сделал с Фрэнсисом Нганну, а ведь тот парень - машина.

Посмотрите, что произошло с Нганну. Он срубил его одним ударом. Джошуа здорово готовит атаки. Если ты предоставишь ему пространство, то он поймает тебя и уронит. Джошуа намного лучше как боксер, чем вы думаете. Он на самом деле умеет боксировать, Энтони - золотой призер Олимпиады.

Мы никогда не недооценивали Энтони Джошуа. Тайсон не станет этого делать. Никогда нельзя недооценивать Эй Джея с его мощью и силой, с волей к победе. Такого соперника нужно считать угрозой", - сказал Джон Фьюри в комментарии Fight Your Corner.

Ранее инсайдер рассказал, где планируют организовать бой Фьюри и Джошуа.

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