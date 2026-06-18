"Мог бы выйти против двух таких": Отец Фьюри оценил вероятного соперника сына

Джон Фьюри, отец бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал информацию о потенциальном бое против Нельсона Хисы.

По его словам, он считает албанского боксера опасным соперником, но уверен, что его сын должен с ним справиться.

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"Хиса - жесткий, опасный соперник. Тайсон умеет их выбирать, не так ли? Он выбирает только опасных бойцов. Но он достаточно искусен, чтобы с этим справиться, разве нет? Такие бесстрашные люди, как Тайсон, с такими огромными яйцами, как у него, могут драться с кем угодно.

Он мог бы выйти против двух таких соперников за один вечер, и он будет становиться только лучше. В конце концов, он уже стряхнул с себя паутину. Посмотрим, что он будет делать дальше, но он хочет только этого боя и хочет выйти в ринг с Энтони Джошуа. Потому что если это затянется слишком надолго, поединок больше не состоится, ведь в таком возрасте может случиться все, что угодно", - приводит слова Джона Фьюри Seconds Out.

Напомним, ранее Фьюри подтвердил возможность боя против Хисы и отбросил другой вариант.

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