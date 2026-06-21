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Чисора разнёс Фьюри и предрёк ему нокаут от Джошуа

Экс-соперник Тайсона предрёк его поражение.
Сегодня, 12:50       Автор: Валентина Чорноштан
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Дерек Чисора поделился прогнозом на возможный бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Британский боксёр уверен, что интриги в этом противостоянии нет и победителем станет Джошуа, сказал он для интервью Seconds Out.

Что я думаю об этом поединке? Джошуа нокаутирует Фьюри в 8‑м раунде. Могу быть с тобой честным? Слышал, что Фьюри вновь готовит реванш. Никто не хочет смотреть это дерьмо, которое он выдал в последний раз.

При этом Чисора подчеркнул, что уважает обоих бойцов и поддерживает хорошие отношения как с Джошуа, так и с Фьюри.

К слову, Турки приглашает Уайта, Хирна, Уоррена и Хана на переговоры о будущем бокса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Дерек Чисора

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