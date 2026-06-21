Саудовский инвестор хочет объединить враждующих промоутеров
Турки приглашает Уайта, Хирна, Уоррена и Хана на переговоры о будущем бокса.
Турки Аль‑Аш‑Шейх заявил о планах организовать встречу ведущих фигур мирового бокса.
Он заявил, что хочет примирить конфликтующие стороны и запустить масштабные реформы в индустрии.
По его словам, в переговорах могут принять участие Дана Уайт, Ник Хан, Фрэнк Уоррен, Эдди Хирн, а также представители DAZN.
Turki Alalshikh is hoping to broker peace amid the ongoing disputes between promoters in boxing 🗣️ pic.twitter.com/nbmnBti1H9— Ring Magazine (@ringmagazine) June 19, 2026
Также саудовский функционер подчеркнул, что рассчитывает на "революцию в боксе" и объединение промоутеров ради интересов спорта и болельщиков.
К слову, Уоррен назвал сроки реванша Дюбуа – Уордли, бой запланирован в этом году.
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