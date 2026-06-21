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Саудовский инвестор хочет объединить враждующих промоутеров

Турки приглашает Уайта, Хирна, Уоррена и Хана на переговоры о будущем бокса.
Сегодня, 11:47       Автор: Валентина Чорноштан
Турки Аль‑Аш‑Шей / Getty Images
Турки Аль‑Аш‑Шей / Getty Images

Турки Аль‑Аш‑Шейх заявил о планах организовать встречу ведущих фигур мирового бокса.

Он заявил, что хочет примирить конфликтующие стороны и запустить масштабные реформы в индустрии.

По его словам, в переговорах могут принять участие Дана Уайт, Ник Хан, Фрэнк Уоррен, Эдди Хирн, а также представители DAZN.

Также саудовский функционер подчеркнул, что рассчитывает на "революцию в боксе" и объединение промоутеров ради интересов спорта и болельщиков.

К слову, Уоррен назвал сроки реванша  Дюбуа – Уордли, бой запланирован в этом году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Турки Аль аш-Шейх

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