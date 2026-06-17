iSport.ua
Русский Українська

Кроуфорд мог выйти на ринг с Макгрегором. Известно, что помешало

Ирландец раскрыл, почему встреча не состоялась.
Сегодня, 09:54       Автор: Валентина Чорноштан
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Боец UFC Конор Макгрегор поделился информацией, что когда‑то давно Турки Аль‑Аш‑Шейх предлагал сумму 200 миллионов долларов за организацию поединка против Теренса Кроуфорда.

Отмечается, что речь шла о двух встречах, которые прошли бы по правилам ММА и бокса.

Однако, по словам ирландца, он лично передал американскому боксёру предложение о контракте, но тот отказался от участия в подобных поединках.

Я позвонил и спросил: "Как дела, Теренс? Это Мак Дэдди. У меня тут Турки. У нас для тебя большая сделка. Это сотни миллионов, если быть точным, 200 миллионов долларов. Бой по смешанным единоборствам против меня и боксёрский бой против тебя". Он сказал: "Я не хочу, чтобы ты меня побил. Ни за что". Ну и ладно… Не понимаю, как можно, будучи мужчиной или бойцом, не захотеть испытать себя.

Тем временем украинский чемпион встретился с боссами Zuffa Boxing и главой UFC.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор Теренс Кроуфорд Турки Аль аш-Шейх

Статьи по теме

Холлоуэй пообещал уничтожить Макгрегора: "Нужен яркий финиш" Холлоуэй пообещал уничтожить Макгрегора: "Нужен яркий финиш"
Макгрегор выбрал удобного соперника и обещает на октагоне снова повторить 2013 Макгрегор выбрал удобного соперника и обещает на октагоне снова повторить 2013
Усик назвал возможных соперников для следующего боя Усик назвал возможных соперников для следующего боя
Макгрегор вернулся. Уже и выбран его оппонент в карде Макгрегор вернулся. Уже и выбран его оппонент в карде

Видео

Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип
Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием Англии и Португалии
просмотров
Свитолина стартовала победой над росиянкой на турнире в Берлине
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
Ястремская успешно стартовала на турнире в Ноттингеме
просмотров

Последние новости

Европа12:24
Игрок Барселоны может стать новой звездой Саудовской лиги
ЧМ-202611:54
ЧМ-2026: Анонс дня — Португалия vs ДР Конго, Англия vs Хорватия, Гана vs Панама
Бокс11:51
Фьюри: Усик боится 21-летнего Итаумы. Он проигрывал кикбоксёру
Лига конференций11:31
ЛНЗ и Полесье узнали возможных соперников в ЛК
Украина11:14
ФК Харьков объявил об амбассадоре команды
Европа10:51
Бенфика может подписать защитника Динамо
ЧМ-202610:22
Франция победила, но первый тайм стал антирекордным
Бокс09:54
Кроуфорд мог выйти на ринг с Макгрегором. Известно, что помешало
ЧМ-202609:30
Австрия обыграла Иорданию благодаря автоголу и пенальти
Европа08:52
Романо сообщил что известный португалец подписал контракт с Реалом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK