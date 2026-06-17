Кроуфорд мог выйти на ринг с Макгрегором. Известно, что помешало

Ирландец раскрыл, почему встреча не состоялась.

Боец UFC Конор Макгрегор поделился информацией, что когда‑то давно Турки Аль‑Аш‑Шейх предлагал сумму 200 миллионов долларов за организацию поединка против Теренса Кроуфорда.

Отмечается, что речь шла о двух встречах, которые прошли бы по правилам ММА и бокса.

Однако, по словам ирландца, он лично передал американскому боксёру предложение о контракте, но тот отказался от участия в подобных поединках.

Я позвонил и спросил: "Как дела, Теренс? Это Мак Дэдди. У меня тут Турки. У нас для тебя большая сделка. Это сотни миллионов, если быть точным, 200 миллионов долларов. Бой по смешанным единоборствам против меня и боксёрский бой против тебя". Он сказал: "Я не хочу, чтобы ты меня побил. Ни за что". Ну и ладно… Не понимаю, как можно, будучи мужчиной или бойцом, не захотеть испытать себя.

Тем временем украинский чемпион встретился с боссами Zuffa Boxing и главой UFC.

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