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Усик встретился с боссами Zuffa Boxing в США

После встречи с Трампом украинець сфотографировался с главой UFC.
Сегодня, 13:15       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Усик продолжает визит в США и встретился с руководителями Zuffa Boxing - Дэйной Уайтом и Ником Ханом.

Украинский чемпион опубликовал совместное фото и заявил, что уважает людей, которые оказывают большое влияние на развитие индустрии единоборств.

Добавим, что в СМИ появляется новость о том, что команда Усика готова к сотрудничеству с Zuffa Boxing.

Также ранее глава команды украинского боксёра Сергей Лапин подтверждал, что между сторонами уже состоялись переговоры о проекте, о каком именно - неизвестно.

Тем временем Джошуа рассматривает бой с Фабио Уордли после боя с Тайсоном Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Александр Усик Дана Уайт

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