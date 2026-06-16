Усик встретился с боссами Zuffa Boxing в США

После встречи с Трампом украинець сфотографировался с главой UFC.

Александр Усик продолжает визит в США и встретился с руководителями Zuffa Boxing - Дэйной Уайтом и Ником Ханом.

Украинский чемпион опубликовал совместное фото и заявил, что уважает людей, которые оказывают большое влияние на развитие индустрии единоборств.

It was just nice to see @danawhite and Nick Khan.



Two people who continue to shape the future of combat sports and sports entertainment.



Respect🤝 pic.twitter.com/MUtQZYELz6 — Oleksandr Usyk (@usykaa) June 15, 2026

Добавим, что в СМИ появляется новость о том, что команда Усика готова к сотрудничеству с Zuffa Boxing.

Также ранее глава команды украинского боксёра Сергей Лапин подтверждал, что между сторонами уже состоялись переговоры о проекте, о каком именно - неизвестно.

Тем временем Джошуа рассматривает бой с Фабио Уордли после боя с Тайсоном Фьюри.

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