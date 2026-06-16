Джошуа назвал Фьюри трусом и пообещал драться с кем угодно

Бросил вызов "цыганскому королю" и всему хэвивейту.

Бывший чемпион в тяжёлом весе Энтони Джошуа в интервью The Ring отреагировал на разговоры вокруг возможного боя со своим соотечественником Тайсоном Фьюри.

Я бы подрался с кем угодно. Именно поэтому я всё ещё занимаюсь этим. Такова моя бойцовская сущность. Чтобы заниматься чем-то, мне нужно любить это дело. Мне нужна страсть. Не поймите меня превратно. Я дрался с Дюбуа. Я проиграл нокаутом. Но я всё ещё здесь. И я собираюсь вновь выйти в ринг и показать всё то лучшее, на что горазд.

Также британец заявил, что Фьюри возобновил карьеру, чтобы заработать деньги. Эй Джей считает, что Тайсона больше не интересуют титулы, а только крупные гонорары, тогда как он сам открыт к самым разным вызовам.

Подерусь с Уордли. Подерусь со всеми. Потому что это и есть то, чем мы занимаемся. У меня нет такого, чтобы "с тем подерусь, а с этим не стану". Это не моё. У меня всё просто - чуваки, дайте мне работёнку!

Тем временем его потенциальный соперник бросил вызов Усику и Кабайелу.

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