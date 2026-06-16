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Фьюри бросил вызов Усику и Кабайелу

Тайсон хочет стать трёхкратным чемпионом через бой с Агитом.
Сегодня, 09:56       Автор: Валентина Чорноштан
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Экс-чемпион в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что не исключает вариант боя с временным чемпионом WBC Агитом Кабайелом.

По словам британца, Кабайел является обязательным претендентом на титул, и Усик должен либо провести с ним бой, либо отказаться от пояса. Если же украинский чемпион откажется, то в таком случае Фьюри готов выйти на ринг с немецким боксёром, об этом передает Sport Bible.

Я вновь №1 в рейтинге WBC. Если кроликолицый (Усик) откажется от боя с Кабайелом, тогда я с ним подерусь. Если по какой-либо причине бой с Джошуа не состоится, тогда я воспользуюсь шансом стать трёхкратным чемпионом мира в бою с Кабайелом. И мы проведём этот поединок на Уэмбли.

Напомним, что запланировано, что Тайсон сможет встретиться в бою с Энтони Джошуа в ноябре этого года.

Ранее "цыганский король" рассказал, с кем может провести разминочный бой перед встречей с Эй-Джеем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик агит кабайел

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