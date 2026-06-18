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Футбол

Ливерпуль подпишет воспитанника Реала

Мерсисайдцы перехватили Виктора Муньоса.
Сегодня, 08:33       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Муньос / Getty Images
Виктор Муньос / Getty Images

Ливерпуль намерен подписать Виктора Муньоса, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что вингер Осасуны вел переговоры с Ньюкаслом, как вдруг неожиданно решил вмешаться Ливерпуль.

Мерсисайдцы быстро согласовали с игроком устный контракт до 2032 года и успели договориться с его клубом.

Чтобы ускорить сделку Ливерпуль просто выплатить 40 млн евро отступных за игрока. Половину этой суммы получит Реал.

В прошедшем сезоне 22-летней испанец провел 36 матчей, в которых отличился семью голами и пятью ассистами.

Ранее также сообщалось, что Арсенал подпишет хавбека из Серии А.

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