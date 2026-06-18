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Каннаваро повторил уникальное достижение Блохина

Итальянец принял участие в ЧМ, как игрок и как тренер.
Сегодня, 09:20       Автор: Андрей Безуглый
Фабио Каннаваро / Getty Images
Фабио Каннаваро / Getty Images

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро повторил уникальное достижение.

Напомним, что накануне Узбекистан уступил в первом туре группового этапа ЧМ-2026 Колумбии.

Каннаваро стал лишь четвертым в истории обладателем Золотого мяча, который принял участие в мундиале в качестве и игрока, и тренера.

Ранее также подобное удалось Францу Беккенбауэру в составе сборной ФРГ, Марко ван Бастену в Нидерландах и Олегу Блохину в составах сборных ссср (игрок) и Украины (тренер).

С расписанием и результатами ЧМ-2026 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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