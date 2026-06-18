Каннаваро повторил уникальное достижение Блохина

Итальянец принял участие в ЧМ, как игрок и как тренер.

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро повторил уникальное достижение.

Напомним, что накануне Узбекистан уступил в первом туре группового этапа ЧМ-2026 Колумбии.

Каннаваро стал лишь четвертым в истории обладателем Золотого мяча, который принял участие в мундиале в качестве и игрока, и тренера.

Ранее также подобное удалось Францу Беккенбауэру в составе сборной ФРГ, Марко ван Бастену в Нидерландах и Олегу Блохину в составах сборных ссср (игрок) и Украины (тренер).

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