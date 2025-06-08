Легенда сборной Италии может сменить Спаллетти

Фабио Каннаваро может стать у руля "скуадры адзурры".

На пост главного тренера сборной Италии появился неожиданный кандидат, пишет The Athletic.

Напомним, накануне был уволен Лучано Спаллетти и "скуадра адзурра" осталась без главного тренера.

Федерация футбола Италии намеревалась выбрать между Стефано Пиоли и Клаудио Раньери, но в итоге появился и третий вариант.

51-летний Фабио Каннаваро также является серьезным претендентом. Напомним, последним клубом итальянца было загребское Динамо, откуда он был уволен в начале этого года.

Ранее также президент ПСЖ рассказал о предпочтениях Луиса Энрике.

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