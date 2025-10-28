Игрок Брентфорда близок к уходу. Клуб готов рассмотреть аренду

Брентфорд решил расстаться с одним из игроков полузащиты. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По имеющейся информации, 23-летний Фабиу Карвалью, скорее всего, отправится в аренду этой зимой. Одной из причин, по которой полузащитник может покинуть команду, является недостаток игровой практики в Брентфорде.

🚨🐝 Understand Fábio #Carvalho will definitely leave Brentford in the winter. A permanent sale is even being considered.@SkySportDE 🇵🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/zOL2trzm6L — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 28, 2025

Одним из потенциальных клубов, где может продолжить карьеру португалец, считается РБ Лейпциг, ранее Карвалью уже выступал за эту команду в Бундеслиге.

В нынешнем сезоне Фабиу Карвалью забил два гола в 7 матчах за Брентфорд во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

