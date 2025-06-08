Аль-Хелайфи: Энрике запретил нам покупать игроков старше 27 лет

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи рассказал о предпочтениях Луиса Энрике.

По словам функционера, тренер буквально запретил клубу покупать игроков старше 27 лет. Испанец хочет работать только с молодежбю.

Вы заметили, каких игроков мы приобретали в последнее время? Самому старшему 23 или 24 года, не больше. Луис Энрике ценит боевой дух, ему нравятся игроки, которые выкладываются на поле, много бегают, работают на команду.

Как мы работаем? Луиш Кампуш должен представить игрока тренеру. Тренер должен изучить, как он играет, его ценность, другие аспекты. Должно быть согласие – согласие между всеми, хотя у каждого своя роль. Все, что касается скаутинга, – это Луис Энрике должен одобрить игрока