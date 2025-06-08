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Футбол

Аль-Хелайфи: Энрике запретил нам покупать игроков старше 27 лет

Испанский специалист предпочитает развивать молодежь.
Сегодня, 19:55       Автор: Андрей Безуглый
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи рассказал о предпочтениях Луиса Энрике.

По словам функционера, тренер буквально запретил клубу покупать игроков старше 27 лет. Испанец хочет работать только с молодежбю.

Он лучший тренер в плане развития молодых игроков. Он любит молодежь. Например, приобрести игрока в возрасте 28 или 27 лет для него невозможно, запрещено, он этого категорически не хочет. Ему нравятся все футболисты, которым 21-22 года.

Вы заметили, каких игроков мы приобретали в последнее время? Самому старшему 23 или 24 года, не больше. Луис Энрике ценит боевой дух, ему нравятся игроки, которые выкладываются на поле, много бегают, работают на команду.

Как мы работаем? Луиш Кампуш должен представить игрока тренеру. Тренер должен изучить, как он играет, его ценность, другие аспекты. Должно быть согласие – согласие между всеми, хотя у каждого своя роль. Все, что касается скаутинга, – это Луис Энрике должен одобрить игрока

Ранее также стало известно, что Виктор Осимхен отклонил предложение из Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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