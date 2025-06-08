Осимхен отказался от перехода в Саудовскую Аравию

Нападающий Наполи Виктор Осимхен отказал Аль-Хилялю, пишет Бен Джейкобс.

Напомним, саудовский клуб договорился с Наполи, но Осимхен все равно отклонил предложение.

Нападающий хочет продолжить карьеру в Европе, а потому не намерен переезжать на Ближний Восток.

Стоит отметить, что к нападающему действительно есть интерес со стороны европейских клубов, однако неизвестно, готовы ли они заплатить требуемые 75 млн евро.

Ранее также Боруссия завершила довольно любопытный трансфер.

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