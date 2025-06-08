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Футбол

Беллингем-младший перейдет в Боруссию Дортмунд

Джоб пойдет по стопам Джуда.
Сегодня, 18:59       Автор: Василий Медвидь
Джоб Беллингем / Getty Images
Джоб Беллингем / Getty Images

Боруссия Дортмунд усилит линию полузащиты.

Как сообщает Sky Sports, "шмели" договорились о трансфере Джоба Беллингема. Сумма перехода составит 38 млн евро.

Продажа английского полузащитника станет самой дорогой в истории Сандерленда, цвета которого он сейчас защищает.

Детали контракта пока неизвестны.

В сезоне-2024/25 19-летний исполнитель провел 43 матча, забив 4 мяча и отдав 3 ассиста, и помог Сандерленду стать новичком АПЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ может приобрести лидера Боруссии Дортмунд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Джоб Беллингем

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