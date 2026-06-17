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"Давай закончим эту историю": Верховен призвал Усика устроить незамедлительный реванш

Нидерландский кикбоксер хочет снова встретиться в ринге с украинским чемпионом.
Сегодня, 21:46       Автор: Игорь Мищук
Рико Верховен и Александр Усик / Getty Images
Рико Верховен и Александр Усик / Getty Images

Кикбоксер Рико Верховен призвал чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика провести реванш.

Нидерландский боец считает, что в повторном поединке нужно снять все вопросы, которые остались после их первого боя.

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"У меня было время все это обдумать. 24 мая мы подали официальный протест, потому что искренне считали, что есть серьезные вопросы по поводу того, как был остановлен бой. 16 июня мы получили решение Комиссии. В постановлении подтверждалось, что гонг, завершивший 11-й раунд, прозвучал еще до того, как рефери физически остановил бой. Официальный хронометрист это подтвердил. Врач у ринга также подтвердил, что после боя у меня не было признаков спутанности сознания или дезориентации. Комиссия считает, что ни один из этих выводов не изменил результат боя.

Послушайте, никогда не шла речь о том, чтобы принизить заслуги Александра. Он один из величайших бойцов этого поколения, и я испытываю к нему огромное уважение за все, чего он достиг. То, что остается со мной - это ощущение, что после одиннадцати незабываемых раундов на одной из самых больших и эпических арен мира история просто оборвалась, не дойдя до конца.

У Александра был сильный момент. Он меня хорошо поймал, и напряжение в бою ощущалось постоянно. Так бывает на этом уровне. Импульс может измениться в одно мгновение. В течение моей карьеры были моменты, когда люди думали, что все кончено. В многочисленных боях за титул чемпиона мира я находил способы переломить ход событий и уйти с поднятой рукой. Такой у меня характер. Никогда не сдаваться и всегда верить, что все еще не закончено, пока не прозвучит гонг. Без каламбура (ну, может, немного).

Я искренне верю, что все заслуживали увидеть, как должен был закончиться этот бой. Болельщикам не дали 12-го раунда. После всего, что мы оба вложили в этот бой, они заслуживали увидеть, чем все закончится. Мне так и не представилась возможность узнать, был ли это один из тех вечеров, которые у меня уже были.

А Александру не дали возможности закончить бой так, чтобы никто не мог это оспорить. Так что для меня вывод очень прост. Давай закончим эту историю и дадим болельщикам немедленный реванш. Решение суда ответило на юридические вопросы, но оставило еще один вопрос, который не дает покоя многим людям с той ночи: чем должна была закончиться эта история? Усик, я готов", - написал Верховен в Instagram.

Напомним, что Усик одолел Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее Верховен оценил остановку боя с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Рико Верховен

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