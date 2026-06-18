Гана на последних минутах вырвала победу у Панамы
В ночь на четверг, 18 июня, сборные Ганы и Панамы встретились в рамках группового этапа ЧМ-2026.
Неожиданно мяч оказался под контролем у Панамы, которая сразу же чудом не открыла счет на первых же минутах.
Однако и далее Гана была вынуждена играть вторым номером, отбивая атаки соперника. По итогам первого тайма "черные звезды" даже не смогли и раза ударить по воротам панамцев.
Во втором тайме Панама все же была вынуждена снизить темп, и игра стала более равной. Уже обе команды активно атаковали, однако качественных моментов все равно было очень мало.
Исход матча решился в компенсированное время. Хавбек Норшелланна Кейлеб Иренкьи на 90+5-й минуте точным ударом под перекладину принес Гане три очка.
Статистика матча Гана - Панама 1-го тура группового этапа ЧМ-2026
Гана - Панама 1:0
Гол: Иренкьи, 90+5
Ожидаемые голы (xG): 1.31 - 0.73
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 8 - 11
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 2 - 2
Фолы: 9 - 11
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