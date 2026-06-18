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Футбол

Гана на последних минутах вырвала победу у Панамы

Панамцы всерьез претендовали на очки.
Сегодня, 07:30       Автор: Андрей Безуглый
Гана - Панама / Getty Images
Гана - Панама / Getty Images

В ночь на четверг, 18 июня, сборные Ганы и Панамы встретились в рамках группового этапа ЧМ-2026.

Неожиданно мяч оказался под контролем у Панамы, которая сразу же чудом не открыла счет на первых же минутах.

Однако и далее Гана была вынуждена играть вторым номером, отбивая атаки соперника. По итогам первого тайма "черные звезды" даже не смогли и раза ударить по воротам панамцев.

Во втором тайме Панама все же была вынуждена снизить темп, и игра стала более равной. Уже обе команды активно атаковали, однако качественных моментов все равно было очень мало.

Исход матча решился в компенсированное время. Хавбек Норшелланна Кейлеб Иренкьи на 90+5-й минуте точным ударом под перекладину принес Гане три очка.

Статистика матча Гана - Панама 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

Гана - Панама 1:0
Гол: Иренкьи, 90+5

Ожидаемые голы (xG): 1.31 - 0.73
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 8 - 11
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 2 - 2
Фолы: 9 - 11

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