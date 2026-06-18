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Футбол

1+1 Диаса принесли Колумбии уверенную победу над Узбекистаном

Фаворит матча провел сильный поединок.
Сегодня, 07:50       Автор: Андрей Безуглый
Узбекистан - Колумбия / Getty Images
Узбекистан - Колумбия / Getty Images

В ночь на четверг, 18 июня, сборные Узбекистана и Колумбии закрывали первый тур группового этапа ЧМ-2026.

Колумбия сразу забрала мяч под контроль, осадив штрафную соперника. Однако Узбекистан оборонялся плотно, не позволяя сопернику дойти до ворот.

Однако под конец тайма колумбийцы все же нашли пару проходов. Сначала Диас пробил в штангу, а чуть позднее ассистировал на первый гол Муньоса.

На второй тайм узбеки вышли с другим настроем, и Шомуродов имел неплохие шансы сравнять счет, но удалось это сделать Файзуллаеву.

У Колумбии ушло пять минут, чтобы снова выйти вперед стараниями Диаса, а уже в компенсированное время Кампас забил третий мяч, поставив точку в матче.

Статистика матча Узбекистан - Колумбия 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

Узбекистан - Колумбия 1:3
Голы: Файзуллаев, 60 - Муньос, 40, Диас, 65, Кампас, 90+9

Ожидаемые голы (xG): 1.16 - 1.61
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 8 - 15
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 3 - 4
Фолы: 14 - 11

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