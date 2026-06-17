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Чисора назвал сумму, за которую Усик выйдет против Кабайела

Раскрыл, сколько нужно заплатить украинцу.
Сегодня, 14:52       Автор: Валентина Чорноштан
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Бывший соперник Усика Дерек Чисора раскрыл причину для Seconds Out, почему непобеждённый украинец не спешит выходить на ринг с Агитом Кабайелом.

Британский боксёр считает, что вопрос кроется в деньгах, и гегемон супертяжёлого веса может согласиться на бой в случае солидного гонорара.

Все копируют мой стиль, друг. Слушай, сейчас мяч на стороне Усика. Скажем так, дядя Фрэнк (Уоррен) должен заплатить Усику от 10 до 50 миллионов, и тогда он согласится на бой.

Добавим, что Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал проведение поединка между Усиком и Кабайелом. У команд боксёров есть 30 дней на достижение соглашения, после чего организация может назначить промоутерские торги.

Ранее появилась информация о том, что Усик встретился с боссами Zuffa Boxing в США.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дерек Чисора агит кабайел

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