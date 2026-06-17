Чисора назвал сумму, за которую Усик выйдет против Кабайела
Раскрыл, сколько нужно заплатить украинцу.
Бывший соперник Усика Дерек Чисора раскрыл причину для Seconds Out, почему непобеждённый украинец не спешит выходить на ринг с Агитом Кабайелом.
Британский боксёр считает, что вопрос кроется в деньгах, и гегемон супертяжёлого веса может согласиться на бой в случае солидного гонорара.
Все копируют мой стиль, друг. Слушай, сейчас мяч на стороне Усика. Скажем так, дядя Фрэнк (Уоррен) должен заплатить Усику от 10 до 50 миллионов, и тогда он согласится на бой.
Добавим, что Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал проведение поединка между Усиком и Кабайелом. У команд боксёров есть 30 дней на достижение соглашения, после чего организация может назначить промоутерские торги.
Ранее появилась информация о том, что Усик встретился с боссами Zuffa Boxing в США.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!