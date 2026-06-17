Фьюри: Усик боится 21-летнего Итаумы. Он проигрывал кикбоксёру

Бывший оппонент Александра Усика Тайсон Фьюри прокомментировал возможный интерес украинского чемпиона к поединку с Мозесом Итаумой.

Британец заявил, что украинскому чемпиону такой бой невыгоден. Также он считает, что подобный поединок несёт для Усика высокий риск при минимальной финансовой и спортивной выгоде.

Ерунда на постном масле. Александру уже под 40 лет, он только что прошёл всю дистанцию и, вероятно, проиграл каждый раунд бывшему кикбоксёру. Поэтому я не думаю, что он хочет драться с 21-летним парнем, который действительно чертовски хорош, не получая от этого никакой выгоды.

"Здесь можно только потерять и ничего не приобрести. Если он победит Мозеса, все скажут, что он просто побил молодого проспекта. А если проиграет, то окажется, что уступил 21-летнему парню. Так что особого смысла в таком поединке для него нет", — заявил он для iFL TV.

К слову, Кроуфорд мог выйти на ринг с Макгрегором. Ирландец раскрыл, почему встреча не состоялась.

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