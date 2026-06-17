iSport.ua
Русский Українська

Фьюри: Усик боится 21-летнего Итаумы. Он проигрывал кикбоксёру

Британець о тактике избегания боя Александра с восходящей звездой.
Сегодня, 11:51       Автор: Валентина Чорноштан
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший оппонент Александра Усика Тайсон Фьюри прокомментировал возможный интерес украинского чемпиона к поединку с Мозесом Итаумой.

Британец заявил, что украинскому чемпиону такой бой невыгоден. Также он считает, что подобный поединок несёт для Усика высокий риск при минимальной финансовой и спортивной выгоде.

Ерунда на постном масле. Александру уже под 40 лет, он только что прошёл всю дистанцию и, вероятно, проиграл каждый раунд бывшему кикбоксёру. Поэтому я не думаю, что он хочет драться с 21-летним парнем, который действительно чертовски хорош, не получая от этого никакой выгоды.

"Здесь можно только потерять и ничего не приобрести. Если он победит Мозеса, все скажут, что он просто побил молодого проспекта. А если проиграет, то окажется, что уступил 21-летнему парню. Так что особого смысла в таком поединке для него нет", — заявил он для iFL TV.

К слову, Кроуфорд мог выйти на ринг с Макгрегором. Ирландец раскрыл, почему встреча  не состоялась.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Мозес Итаума

Статьи по теме

Чисора назвал сумму, за которую Усик выйдет против Кабайела Чисора назвал сумму, за которую Усик выйдет против Кабайела
Усик встретился с боссами Zuffa Boxing в США Усик встретился с боссами Zuffa Boxing в США
Фьюри бросил вызов Усику и Кабайелу Фьюри бросил вызов Усику и Кабайелу
ФИА подтвердила переход на V8 ФИА подтвердила переход на V8

Видео

Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип
Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием Англии и Португалии
просмотров
Свитолина стартовала победой над росиянкой на турнире в Берлине
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
Ястремская успешно стартовала на турнире в Ноттингеме
просмотров

Последние новости

Бокс14:52
Чисора назвал сумму, за которую Усик выйдет против Кабайела
Формула 114:35
ФИА подтвердила переход на V8
Лига Европы14:15
Динамо узнало потенциального соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы
Европа13:53
Арсенал подпишет игрока Ромы
Европа13:32
Реал объявил о переходе Бернарду
Бокс12:53
Мейвезеру грозит тюрьма до 20 лет
Европа12:24
Игрок Барселоны может стать новой звездой Саудовской лиги
ЧМ-202611:54
ЧМ-2026: Анонс дня — Португалия vs ДР Конго, Англия vs Хорватия, Гана vs Панама
Бокс11:51
Фьюри: Усик боится 21-летнего Итаумы. Он проигрывал кикбоксёру
Лига конференций11:31
ЛНЗ, Полесье и Динамо узнали возможных соперников во втором раунде квалификации
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK