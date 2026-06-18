Англия - Хорватия 4:2: обзор матча и результат игры 17.06.2026

В среду, 17 июня, сборные Англии и Хорватии встречались в рамках первого тура чемпионата мира-2026.

Соперники выдали яркое результативное противостояние, успех в котором праздновала английская команда, одержав победу со счетом 4:2.

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Англия достаточно быстро повела в поединке, заработав право на пенальти. Лука Модрич пытался вынести мяч из своей штрафной, но нанес удар по Нони Мадуэке, а арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. Исполнить пенальти взялся Гарри Кейн, но не сумел переиграть Доминика Ливаковича, который среагировал на удар в правый нижний угол. Тем не менее после консультации с VAR рефери постановил перебить пенальти, поскольку голкипер рано покинул линию. Вторая попытка английского форварда уже оказалась успешной - пробил туда же и развел мяч и вратаря в разные стороны.

Отыграться Хорватии удалось на 36-й минуте, когда Петар Сучич сбросил под удар Мартину Батурине, а тот из-за пределов штрафной вогнал мяч в левый верхний угол. Однако уже спустя шесть минут Кейн вернул преимущество своей команде, оформив дубль. Деклан Райс выполнил подачу с углового с правого фланга, а нападающий набежал и головой отправил мяч в сетку из района одиннадцатиметровой отметки. Все же на перерыв команды ушли при равном счете. В компенсированное время Иван Перишич откликнулся на заброс в штрафную, перевел головой на Петара Мусу, который в касание пробил Джордана Пикфорда.

А второй тайм начался с быстрого гола сборной Англии. Уже на 47-й минуте подопечные Томаса Тухеля в третий раз повели в этом противостоянии усилиями Джуда Беллингема. Английский полузащитник протянул мяч правым флангом, выиграв забег у Марио Пашалича, ворвался в штрафную и пробил низом под дальнюю стойку, от которой мяч оказался в сетке.

В этот раз сборной Хорватии восстановить паритет в поединке уже не удалось. Англичане в дальнейшем контролировали игру, могли увеличивать свое преимущество, но не реализовали свои моменты, а хорватов от очередных пропущенных пришлось несколько раз спасать Ливаковичу. Все же на 85-й минуте Англия закрыла игру, забив четвертый. Букайо Сака перевел на левый край штрафной на Маркуса Рашфорда, тот убрал на замахе защитника, переложив мяч под правую ногу, и точно пробил в дальний нижний угол.

В другом матче группы L в первом туре встретятся сборные Ганы и Панамы.

Статистика матча Англия - Хорватия 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

Англия - Хорватия 4:2

Голы: Кейн, 12 (пен.), 42, Беллингем, 47, Рашфорд, 85 - Батурина, 36, Муса, 45+5

Ожидаемые голы (xG): 2.79 - 0.72

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 22 - 10

Удары в створ: 11 - 5

Угловые: 8 - 2

Фолы: 10 - 12

Англия: Пикфорд - Джеймс, Конса, Стоунз (Геи, 87), О'Райли - Андерсон, Райс (Роджерс, 72) - Мадуэке (Сака, 72), Беллингем (Спенс, 80), Гордон (Рашфорд, 72) - Кейн.

Хорватия: Ливакович - Шутало, Вушкович (Марко Пашалич, 66), Гвардиол - Станишич, Модрич (Ковачич, 58), Сучич, Перишич - Марио Пашалич (Влашич, 79), Батурина (Крамарич, 79) - Муса (Матанович, 66).

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