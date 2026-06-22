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Турки отреагировал на спекуляции по поводу места проведения боя Фьюри и Джошуа

Функционер рассказал об организации поединка британских экс-чемпионов.
Сегодня, 11:41       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх прокомментировал слухи о месте проведения боя между британскими экс-чемпионами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что поединок может состояться в Великобритании, тогда как другие источники утверждали, что бой планируют организовать в Лос-Анджелесе, однако функционер призвал не верить этой информации и дождаться официальных сообщений от него.

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"Пока я все еще не решил, где состоится бой и с кем я его проведу, но некоторые люди выдумывают об этом истории. Если хотите знать факты, тогда узнавайте информацию от меня или от журнала The Ring. Если хотите впустую тратить свое время, тогда слушайте других.

Я думаю, что вы уже испытали меня за последние годы. Вы знаете, что я делаю то, что говорю", - написал Аль аш-Шейх в сети Х.

Напомним, что Фьюри и Джошуа должны сойтись в ринге конце этого года.

Ранее промоутер объяснил, почему бой Фьюри - Джошуа будет не в Лондоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Турки Аль аш-Шейх

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