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Костюк уверенно вышла во второй круг Уимблдона

Украинка одержала победу, отдав сопернице всего три гейма.
Сегодня, 21:55       Автор: Игорь Мищук
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Во вторник, 30 июня, украинка Марта Костюк (№13 WTA) провела свой матч в первом круге одиночного разряда Уимблдона-2026.

Украинская теннисистка встречалась с аргентинкой Надей Подороску (№574 WTA) и одердала уверенную победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:2.

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Матч продолжался 55 минут. Украинка шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов.

Уимблдон
Одиночный разряд
Первый круг

Марта Костюк (Украина) - Надя Подороска (Аргентина) 6:1, 6:2

Во втором круге Уимблдона Костюк встретится с безфлаговой Анной Блинковой, которая ранее в первом раунде обыграла Юлию Стародубцеву.

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