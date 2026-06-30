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Снигур остановила Свитолину в первом раунде Уимблдона

Восьмая ракетка мира сенсационно уступила соотечественнице в украинском противостоянии.
Сегодня, 20:48       Автор: Игорь Мищук
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images

Во вторник, 30 июня, в первом круге одиночного разряда Уимблдона-2026 состоялась украинское противостояние.

Элина Свитолина (№8 WTA) встречалась с Дарьей Снигур (№77 WTA) и потерпела сенсационное поражение в двух сетах со счетом 5:7, 2:6.

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Украинские теннисистки провели на корте 1 час 8 минут.

Свитолина за матч один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Снигур не подавала навылет и не совершала двойных ошибок, а также реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов.

Уимблдон
Одиночный разряд
Первый круг

Элина Свитолина (Украина) - Дарья Снигур (Украина) 5:7, 2:6

Во втором круге Уимблдона Снигур сыграет против француженки Леольи Жанжан.

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина проиграла в первом раунде Уимблдона.

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