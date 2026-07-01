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Футбол

Барселона продлила контракт с игроком, склонным к травмам

Кристенсен подписал новый договор.
Сегодня, 12:28       Автор: Валентина Чорноштан
Андреас Кристенсен / Getty Images
Андреас Кристенсен / Getty Images

Барселона официально продлила контракт с Андреасом Кристенсеном до лета 2028 года.

Напомним, что датчанин выступает за каталонский клуб с 2022 года, перейдя свободным агентом из Челси.

За время, проведённое в составе Барселоны, он трижды выиграл чемпионат Испании, а также завоевал Кубок и три Суперкубка страны.

Всего за 4 года он провёл 98 матчей, в которых отметился 5 голами и 3 результативными передачами. К слову, в сезоне‑2025/26 он полгода восстанавливался после травмы колена.

Тем временем Реал отказал Моуринью в трансфере аргентинца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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