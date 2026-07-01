Довбик объяснил, как Рома разочаровала его после прихода

Впервые рассказал, почему увольнение Де Росси стало для него ударом.

Артем Довбик объяснил в интервью Пряма червона, почему выбрал римский клуб при переходе из Жироны.

По словам форварда, главным фактором стало доверие к тогдашнему главному тренеру Даниэле Де Росси. Довбик признался, что рассчитывал работать именно с легендой клуба, однако не ожидал, что специалист покинет команду уже спустя три матча после старта сезона.

После увольнения Де Росси, отметил украинец, у него появилось ощущение, что исчезла причина, по которой он приехал в Рим. Затем команду возглавил Иван Юрич, но результаты оставались неудачными.

По словам Довбика, ситуация начала меняться лишь после назначения Клаудио Раньери, как отметил украинец, опытный наставник сумел постепенно вывести команду из кризиса благодаря своему спокойствию и мудрому подходу.

К слову, Ковентри продлил контракт со своим легендарным наставником.

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