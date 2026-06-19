Саудовские клубы хотят выкупить звезду Барселоны

Вингер Барселоны Рафинья может продолжить карьеру на Ближнем Востоке, пишет Mundo Deportivo.

29-летний бразилец заинтересовал Ан-Наср и Аль-Хиляль. Оба клуба проявляют серьезный интерес к игроку.

Сам Рафинья не планирует покидать Камп Ноу и не давал руководству клуба никаких поводов подумать о продаже игрока.

Однако при этом каталонцы все равно будут готовы рассмотреть трансфер, если речь будет идти о серьезной сумме.

На текущий момент Рафинья оценивается в 70 млн евро, а саудовские клубы вполне могут довести сумму до 100 млн.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль закрыл трансфер игрока сборной Испании.

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