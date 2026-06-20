iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Турция установила исторический антирекорд

Два поражения, 0 голов и 62 удара.
Сегодня, 10:02       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки сборной Турции / Getty Images
Игроки сборной Турции / Getty Images

Сборная Турции установила уникальный антирекорд Мундиаля.

Напомним, что турки провели два матча в рамках чемпионата мира. Сначала они уступили Австралии (0:2), затем Парагваю (0:1).

В первой игре они нанесли 30 ударов по воротам соперника, а во втором матче пробили по воротам 32 раза. Таким образом, в общей сложности они нанесли 62 удара.

Следовательно, это худший показатель среди всех сборных с 1966 года, когда начала вестись подобная статистика.

К слову, Анчелотти обнадёжил фанатов Бразилии возвращением Неймара.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Турции по футболу

Статьи по теме

Турция сенсационно проиграла Парагваю Турция сенсационно проиграла Парагваю
Австралия одолела Турцию Австралия одолела Турцию
Сборная Турции нашла главного тренера - на пост также претендовал Шевченко Сборная Турции нашла главного тренера - на пост также претендовал Шевченко
Экс-нападающий Галатасарая переехал в Вашингтон и начал работать в Uber Экс-нападающий Галатасарая переехал в Вашингтон и начал работать в Uber

Видео

Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип
Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Германии и Нидерланд
просмотров
Свитолина поборется за выход в полуфинал турнира WTA 500 в Берлине
просмотров
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
просмотров
Калинина не сумела пробиться на турнир в Берлине
просмотров

Последние новости

НБА11:48
Портленд серьёзно заинтересовался звездой Бостона
Европа11:16
Рома работает над трансфером экс-защитника Шахтера
Формула 110:49
Феррари планирует очередное обновление в Австрии
Европа10:27
ПСЖ и Ливерпуль охотятся на вингера Лейпцига
ЧМ-202610:02
Турция установила исторический антирекорд
Бокс09:40
WBC обязал Усика драться с Кабайелом
ЧМ-202609:20
Анчелотти обнадежил фанатов Бразилии возвращением Неймара
НБА08:53
Мэверикс хотят получить больше активов
ЧМ-202608:39
ЧМ-2026: Парагвай обыграл Турцию, Бразилия и Марокко выиграли Гаити и Шотландию
ЧМ-202608:30
Турция сенсационно проиграла Парагваю
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK