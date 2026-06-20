Турция установила исторический антирекорд

Два поражения, 0 голов и 62 удара.

Сборная Турции установила уникальный антирекорд Мундиаля.

Напомним, что турки провели два матча в рамках чемпионата мира. Сначала они уступили Австралии (0:2), затем Парагваю (0:1).

В первой игре они нанесли 30 ударов по воротам соперника, а во втором матче пробили по воротам 32 раза. Таким образом, в общей сложности они нанесли 62 удара.

Следовательно, это худший показатель среди всех сборных с 1966 года, когда начала вестись подобная статистика.

62 - A Milli Takım, Opta'nın detaylı Dünya Kupası verisine sahip olduğu 1966'dan bu yana bir turnuvadaki ilk iki maçında gol atamadan en fazla şut çeken ülke oldu. Karavana. pic.twitter.com/GFhVaguvHb — OptaCan (@OptaCan) June 20, 2026

К слову, Анчелотти обнадёжил фанатов Бразилии возвращением Неймара.

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